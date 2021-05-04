الخطيب: اعتداءات الاحتلال بالقدس هدفها فرض واقع جديد

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل كمال الخطيب، أن المؤسسة الإسرائيلية تهدف لتصعيد الأوضاع في القدس، بغية خلق واقع سياسي يصب في مصلحة رئيس وزراء الكيان "بينامين نتنياهو".

وأكدّ "الخطيب" في تصريحات لرسالة النت، أنّ جماعات المستوطنين يدعون لاقتحام الأقصى في الثامن والعشرين من شهر رمضان، أي قبل العيد بيوم.

وأوضح أن هذه الدعوات تجعل من المؤسسة الإسرائيلية عديمة الاخلاق والقيم وتتعامل مع المسجد الأقصى وفق منطقة القوة التي يجعلها لا تدرك غباء ممارساتها.

وأشار إلى أن المؤسسة الإسرائيلية باتت لا تدرك تقدير الأحداث، خاصة في ظل الدعوات المتكررة للاقتحام مع محاولات تدمير حي الشيخ جراح.