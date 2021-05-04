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جيش الاحتلال يأمر بإبقاء حالة التأهب القصوى بالضفة

04 آيار / مايو 2021 06:14

اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تتواصل في الضفة والقدس
اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تتواصل في الضفة والقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أمر وزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس"، مساء اليوم الثلاثاء، قيادة جيشه بإبقاء حالة التأهب القصوى في مناطق الضفة الغربية في ضوء الأحداث الأخيرة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال جولة لـ"غانتس" قام بها في الضفة وشلمت موقع العملية التي أصيب فيها 3 مستوطنين عند حاجز زعترة في نابلس.

وزعم "غانتس" أن قوات الجيش بمساعدة "الشاباك" اعتقلت عدداً من المشتبه بتنفيذهم العملية، قائلاً "ستصل أيدينا إلى الإرهابيين".

وأكد أن قوات الجيش مستعدة لأي سيناريو وستواصل العمل في جميع الساحات وبجميع الوسائل المطلوبة لحفظ الأمن للإسرائيليين.

يذكر أن فدائيين فلسطينيين قد نفذوا أول أمس، عملية إطلاق نار استهدفوا خلالها حاجز للاحتلال الإسرائيلي جنوبي نابلس ما أدى لإصابة ثلاثة بينهم حالات خطيرة.

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