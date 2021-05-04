مستوطنون يحشدون لاقتحام الأقصى.. والمقدسيون يتأهبون

فلسطين المحتلة - الرأي

نشرت جماعات استيطانية إسرائيلية، برنامجاً لاقتحام المسجد الأقصى يوم 28 رمضان، بخلاف ما أعلنت عنه شرطة الاحتلال منع دخولهم للمسجد اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى إشعار آخر.

وقالت تلك الجماعات التي تطلق على نفسها اسم "جماعات المعبد"، إنها تسعى لإدخال ما يقارب 2000 مستوطن إلى المسجد الأقصى في نهار رمضان.

وأشارت إلى أن جولة الاقتحامات ستستمر ما بين الساعة السابعة وحتى الـ11 صباحا بتوقيت القدس المحتلة.

وسيكون من ضمن المشاركين، حاخامات إسرائيلية كبيرة، بالإضافة لوزير الزراعة السابق "أوري أريئيل"، وعضو الكنيست السابق والقيادي في حزب القوة اليهودية الكاهاني ميخائيل بن آري.

وطالب حاخام مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، دوف ليؤور، وحاخام مدرسة صفد الدينية "إيال يعقوبوفيتش" أتباعهما إلى اقتحام المسجد الأقصى يوم 28 رمضان، واصطحاب عائلاتهم.

وكان اللافت من الصورة التي نشرتها الجماعات المتطرفة، أنهم وضعوا محطات مفصلية في تاريخ الصراع في صالحهم نحو بناء معبدهم المزعوم.

وتمثلت تلك المحطات بـ"وعد بلفور عام 1917- وإعلان قيام دولتهم عام 1948- واحتلال المسجد الأقصى عام 1967 - واقتحام 1000 مستوطن المسجد الأقصى عام 2017 - واعتراف دونالد ترمب بالقدس عاصمةً لإسرائيل عام 2018".

في المقابل، دعا المقدسيون إلى الاحتشاد والرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى في الـ28 من شهر رمضان، وصد الاقتحامات التي يسعى خلالها المستوطنون وحاخاماتهم إلى الصلاة والاحتفال في الباحات في ذكرى احتلال شرقي القدس.