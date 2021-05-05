وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل حصار "عقربا" ويطالب أشخاصًا بتسليم أنفسهم وكالة الرأي الفلسطينية العبادلة: الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية سيحدد مستويات المنحنى الوبائي وكالة الرأي الفلسطينية بالصور .. شاهد: الحجر الأسود بتقنية تصوير عالية الوضوح وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعزز تعاونها مع مخاتير المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسباب شائعة لنزيف الأنف.. تعرف على كيفية العلاج وكالة الرأي الفلسطينية مشروع لبناء بيوت من الطين بالطباعة ثلاثية الأبعاد وكالة الرأي الفلسطينية مرض غريب يصيب الأطفال السوريين اللاجئين في السويد وكالة الرأي الفلسطينية يذيب الدهون.. فوائد مغلي البقدونس للجسم وكالة الرأي الفلسطينية أفضل طرق لإستعادة حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية أين سيسقط صاروخ الصين على الأرض؟
أخبار » الأخبار العبرية

نتنياهو يفشل بتشكيل حكومة ويعيد التكليف لريفلين

05 آيار / مايو 2021 09:19

نتنياهو
نتنياهو

القدس المحتلة - الرأي

فشل  زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، ما دفعه إلى إعادة التكليف لرئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الليكود اتهم نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا بإفشال مهمة نتنياهو من خلال رفضه الالتزام بتشكيل حكومة يمينية، كان من الممكن أن تشكيلها بإضافة أعضاء كنيست آخرين.

وفشل الليكود مساء الثلاثاء في تمرير مشروع قانون من أجل إجراء انتخابات مباشرة لشخصية رئيس الوزراء.

وضغط نتنياهو خلال الأيام الأخيرة على بينيت وبتسلئيل سموتريتش من أجل تشكيل حكومة مدعومة من حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور، لكنه فشل مع كلاهما.

وبذلك سيكون أمام ريفلين خيارات أخرى سيحدد مصير أي منها اليوم الأربعاء أو خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقد يلجأ ريفلين لتكليف زعيم المعارضة يائير لابيد لتشكيل الحكومة، أو نفتالي بينيت زعيم يمينا، أو قد يتجه لنقل التكليف إلى الكنيست لاختيار شخصية معينة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يجمعون على تفعيل قضية الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟