نتنياهو يفشل بتشكيل حكومة ويعيد التكليف لريفلين

القدس المحتلة - الرأي

فشل زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، ما دفعه إلى إعادة التكليف لرئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الليكود اتهم نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا بإفشال مهمة نتنياهو من خلال رفضه الالتزام بتشكيل حكومة يمينية، كان من الممكن أن تشكيلها بإضافة أعضاء كنيست آخرين.

وفشل الليكود مساء الثلاثاء في تمرير مشروع قانون من أجل إجراء انتخابات مباشرة لشخصية رئيس الوزراء.

وضغط نتنياهو خلال الأيام الأخيرة على بينيت وبتسلئيل سموتريتش من أجل تشكيل حكومة مدعومة من حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور، لكنه فشل مع كلاهما.

وبذلك سيكون أمام ريفلين خيارات أخرى سيحدد مصير أي منها اليوم الأربعاء أو خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقد يلجأ ريفلين لتكليف زعيم المعارضة يائير لابيد لتشكيل الحكومة، أو نفتالي بينيت زعيم يمينا، أو قد يتجه لنقل التكليف إلى الكنيست لاختيار شخصية معينة.