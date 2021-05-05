الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة الغربية

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 17 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من الخليل وهم: سمير بحيص، وفادي عمرو، وعمر النطاح، ومنذر الشراونة، وساري أبو سيف وحسين اطبيش.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 5 مواطنين من بلدة حزمة شمال شرق القدس، وهم: محمد الخطيب، وصلاح أسامة صلاح الدين، وعبد مراد الخطيب، وعز الدين أسامة صلاح الدين، ومهدي حسن صلاح الدين، بالإضافة إلى المواطنين محمود كرد وعمر الخطيب من المدينة.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله المواطنين: زياد أبو زهرة، ولافي شلبي، إلى جانب السيدة سناء شلبي قبل أن تفرج عنها لاحقًا، بينما اعتقلت السيدة أمل بني منية من بلدة عقربا بنابلس.