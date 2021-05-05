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يذيب الدهون.. فوائد مغلي البقدونس للجسم

05 آيار / مايو 2021 09:50

يذيب الدهون.. فوائد مغلي البقدونس للجسم
يذيب الدهون.. فوائد مغلي البقدونس للجسم

يحتوي البقدونس على الكثير من العناصر الغذائية المهمة والضرورية للجسم، بما فيها فيتامين C، وفيتامينA، ومجموعة فيتامين B، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والألياف الغذائية.

ويساعد مغلي البقدونس في تنحيف الجسم وإنقاص الوزن للعديد من الأسباب، أبرزها احتوائه على كميات قليلة من السعرات الحرارية، كما أنه يشعر من يتناوله بالراحة.

ويساعد هذا المشروب أيضا في التخلّص من الماء الزائد في الجسم لكونه مدرا للبول، كما يقلّل من الشهية للطعام، وذلك عند شربه على معدة فارغة في الصباح الباكر.

ويعد مغلي البقدونس فعالاً أيضاً في إذابة الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم، وخصوصا تلك التي تتواجد في منطقة البطن، إذ يعمل بشكل فعال في تخفيف الوزن وخسارة الكيلوغرامات الزائدة إلى جانب الرياضة والحمية الغذائية، أي بشرط عدم الاعتماد عليه فقط.

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