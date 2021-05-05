وكالة الرأي الفلسطينية بالصور .. شاهد: الحجر الأسود بتقنية تصوير عالية الوضوح وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعزز تعاونها مع مخاتير المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسباب شائعة لنزيف الأنف.. تعرف على كيفية العلاج وكالة الرأي الفلسطينية مشروع لبناء بيوت من الطين بالطباعة ثلاثية الأبعاد وكالة الرأي الفلسطينية مرض غريب يصيب الأطفال السوريين اللاجئين في السويد وكالة الرأي الفلسطينية يذيب الدهون.. فوائد مغلي البقدونس للجسم وكالة الرأي الفلسطينية أفضل طرق لإستعادة حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية أين سيسقط صاروخ الصين على الأرض؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إيقاف المكالمات المزعجة على هواتف أيفون وأندرويد وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق أول أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة فى بكين
أخبار » عجائب وطرائف

مرض غريب يصيب الأطفال السوريين اللاجئين في السويد

05 آيار / مايو 2021 09:51

مرض غريب يصيب الأطفال السوريين اللاجئين في السويد
مرض غريب يصيب الأطفال السوريين اللاجئين في السويد

ذكرت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية، في تقرير لها، أن مرضا غامضا يصيب أطفال اللاجئين السوريين في دولة السويد.

وكشفت الصحيفة، إن 169 طفلا سوريا لاجئا من الإيزيديين في السويد أصيب بما سمته بالمرض الغامض يتسبب بدخول الأطفال في حالة تشبه الغيبوبة، تدخلهم في حالة سبات عميق من دون أن يعانوا من أي مرض عضوي.

وأضافت، “يبدأ المرض بالإصابة بالقلق ثم بعدها الدخول في حالة اكتئاب التي يأتي بعدها التوقف عن ممارسة أي نشاط أو لعب مع الأصدقاء، ثم يبدأ حديثهم بعد ذلك يقل حتى يصل إلى مرحلة الصمت وعدم الكلام، كما أضافت أن المرحلة الأخيرة هي عدم القدرة على تناول الطعام وفتح أعينهم”.

وقالت طبيبة الأعصاب السويدية “سوزان أوسوليفانوفقا” للصحيفة، إن “الأطفال كانوا مستيقظين وفقا لقراءات الموجات الدماغية لكنهم لم يتمكنوا من الاستيقاظ، ويبقوا في غيبوبة لمدة طويلة”.

وخلصت الطبيبة أنه بعد سلسلة طويلة من الفحوصات النفسية والجسدية، أن المرض كان نفسيا جسديا بسبب الإحباط والغريب المضاعف هو أن جميع طالبي اللجوء هؤلاء كانوا من الأيزيديين، من سوريا التي مزقتها الحرب.

وأضافت “على سبيل المثال، لم يتأثر أي من الأطفال الأفارقة الذين كانوا في وضع مماثل”.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يجمعون على تفعيل قضية الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟