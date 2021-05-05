5 أسباب شائعة لنزيف الأنف.. تعرف على كيفية العلاج

يحدث نزيف الأنف عندما تنفتح الأوعية الدموية داخل أنفك، أسباب نزيف الأنف عديدة، من استخدام المنديل بقوة وجفاف الأنف وكذلك بعض الحالات الطبية، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 5 أسباب شائعة لنزيف الأنف وطرق علاجه، وفقاً لموقع "إنسايدر".

ما الذي يسبب نزيف الأنف؟



يمكن أن يحدث نزيف الأنف فجأة لعدة أسباب، كما تقول أوليفيا كالمانسون، طبيبة أمراض الأنف والأذن والحنجرة المقيمة في جامعة كولورادو الأمريكية.

ـ جفاف الأنف السبب الأكثر شيوعًا لنزيف الأنف.

- بعض الأدوية التي تسبب جفاف الأنف الذي يؤدي إلى نزيف في الأنف ، تشمل مضادات الهيستامين ، ومزيلات احتقان الأنف ، وبخاخات الأنف الستيرويدية ، والأكسجين داخل الأنف.

-الأمراض يمكن أن تعرضك لعدوى الجيوب الأنفية أو البرد لخطر أكبر للإصابة بنزيف في الأنف لأن بطانة الأنف تتهيج.

ـ ارتفاع ضغط الدم أو الحمل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مزيد من نزيف الأنف.

-انحراف الحاجز الأنفي يمكن أن يغير تدفق الهواء الطبيعي عبر الأنف ويؤدي إلى زيادة نزيف الأنف.

كيف تتعامل مع نزيف الأنف؟



إذا أصبت بنزيف في الأنف، فإليك بعض الطرق التي يجب أن توقفها:

-لا تقم بإمالة رأسك للخلف.

-أغلق أنفك بدلاً من الضغط على الجسر العظمي لأنفك ، أغلق فتحات أنفك بأصابعك "كما لو كنت ستغطس تحت الماء" لمدة 15 دقيقة كاملة على التوالي للسماح للنزيف بالتوقف، كرر هذا لدورة أخرى إذا لزم الأمر.

-استخدم رذاذ الأنف إذا كنت تعاني من نزيف أنفي متكرر، فإن الأمر يستحق الاحتفاظ بزجاجة من مزيل احتقان الأنف في المنزل مزيل للاحتقان الأنفي يضيق الأوعية الدموية في الأنف لكن يجب عليك استشارة طبيبك أولا قبل القيام بذلك.

-لا تلصق أي شيء داخل أنفك. على الرغم من أنه قد يبدو غير منطقي ، لا ينصح باستخدام المناديل اللاصقة أو السدادات القطنية أو الضمادات القطنية داخل أنفك يمكن أن يخدش الجزء الداخلي من أنفك.

-لا تنفث أنفك إلا بعد عدة ساعات من توقف النزيف، لأن النزيف يمكن أن يعاود الظهور.