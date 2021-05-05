بالصور .. شاهد: الحجر الأسود بتقنية تصوير عالية الوضوح

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الإثنين، أنها قامت بتوثيق صور شديدة الوضوح للحجر الأسود ومقام إبراهيم -عليه السلام- باستخدام تقنية "فوكس ستاك بانوراما".



وأوضحت – بحسب موقع الجزيرة - أنها التقطت 1050 صورة للحجر الأسود ومقام إبراهيم بتلك التقنية، وبلغت دقة الصور 49 ألف ميغا بكسل، وحجم كل صورة 160 غيغا بايت، مشيرة أن التقاط الصور استغرق 7 ساعات وأكثر من 50 ساعة لمعالجتها وإخراجها بالشكل النهائي.



وتقنية (Focus Stack Panorama) يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.

والحجر الأسود يقع داخل ركن الكعبة الجنوبي الشرقي على ارتفاع 1.5 متر من أرض المطاف، وهو حجر صقيل بيضي الشكل ولونه أسود أقرب إلى الحمرة. ويبلغ قطره نحو 30 سنتيمترًا ويحيط به إطار من الفضة عرضه 10 سنتيمترات.