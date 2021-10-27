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الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من مدن الضفة

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:27

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة عشر مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بير الباشا غرب جنين، وداهمت منزل الأسير يعقوب قادري غوادرة، وشرعت بأعمال تفتيش في محيطه؛ ثم اعتقلت عددا من الشبان عرف منهم شقيقه محمد غوادرة، ومروان محمد غوادرة، وأحمد علي غوادرة، والمحرر سامي محمد غوادرة، وليث حمزة غوادرة، والمحرر هيثم فايق غوادرة، ومهند فايق غوادرة، وراغب عماد غوادرة.

وأضاف المكتب، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير محمد القواسمي في الخليل، واعتقلت نجله صهيب؛ كما تم اعتقال الشاب محيي الدين الشراونة نجل الأسير المحرر إلى قطاع غرة أيمن الشراونة بعد مداهمة منزله في دورا جنوب الخليل؛ إضافة إلى الشاب حازم الشراونة، كما تم اعتقال الشاب منتصر يوسف أبو عياش من بلدة بيت أمر شمالا.

وذكر أن القوات اعتقلت الشابين: مؤمن شلو، وكريم عمران من بلدة عزون شرق قلقيلية، والفتيين: يزن صباح، وإبراهيم صباح بعد اقتحام منزلي ذويهما في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

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