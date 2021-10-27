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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:29

رام الله - الرأي:

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، ان يكون الجو اليوم الأربعاء، خريفيا معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في الاغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الخميس، خريفيا ومعتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة المقبل، فتكون الأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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