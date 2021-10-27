وكالة الرأي الفلسطينية نجاح زراعة القوقعة السمعية بغزة.. إرادة حية تتحدى الحصار وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطى الجزئية تعزز تعاونها مع شرطة محافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح توقع مذكرة مشروع تطوير شوارع داخلية بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة شؤون المرأة تشارك ديوان الفتوى والتشريع بسلسلة ورش عمل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تناقش إعداد خطة تدخل مراعية لاحتياجات النساء وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تصادر مركبي صيد غرب رفح وكالة الرأي الفلسطينية ثابت يتفقد حملة "الرعاية الذاتية" للطواقم التدريسية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية النحال: إقرار الاحتلال بخطأ استهداف برج الجلاء دليل جديد يقدم للجنائية الدولية وكالة الرأي الفلسطينية دائرة التثقيف الصحي تقيم معرضاً فنياً للتوعية بسرطان الثدي و "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تناقش مع اللجنة الوطنية لشهداء 2014 حقوقهم المشروعة
أخبار » الأسرة و المجتمع

فقدان الوزن وصحة القلب من فوائد ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميًا

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:47

فقدان الوزن وصحة القلب من فوائد ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميًا
فقدان الوزن وصحة القلب من فوائد ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميًا

ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتك البدنية، من أهم العادات الصحية التى لابد أن تحرص عليها خلال يومك، والتى ستجنى ثمارها مع تقدم عمرك، فالرياضة تفيد صحتك وتكون بمثابة دليلك الأول للوقاية من الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية الطارئة، التى تزول عنك إذا اتخذت قرارا بممارسة اى من التمارين الرياضية بانتظام. 

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline،  فإن هناك فوائد صحية عديدة عند ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم، وهى الآتى:

1.تعزز فقدان الوزن

إذا رغبت في إنقاص وزنك، فإن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميًا تساعدك في تحقيق أهدافك، حيث تظهر الأبحاث أن البالغين الذين يقضون 30 دقيقة من التمارين  المتوسطة إلى الشديدة كل يوم يحرقون عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية، ويفقدون نفس القدر من الوزن مثل الأشخاص الذين يمارسون التمارين لمدة ساعة.
ويكون المشي السريع لمدة نصف ساعة فقط، كافيًا لتوسيع نبضك والحفاظ على صحتك . 

2.إنتاج  الأجسام المضادة

إذا قمت  بالتمرين اليومي لمدة 30 دقيقة، يساعدك ذلك على  تكوين جسمك للأجسام المضادة والصفائح الدموية البيضاء، حتى تتمكن  من مقاومة العدوى والميكروبات المختلفة، مما يعزز تمامًا استجابتك المناعية وقدرتك على محاربة المرض.

3.يعزز صحة القلب

جلسة رياضية واحدة لمدة نصف ساعة قادرة على حمايتك من السكتة الدماغية وعدوى القلب والأوعية الدموية واضطراب التمثيل الغذائي ومرض السكري. 

4.تعزيز ثقتك بنفسك 

 إذا مارست الرياضة باستمرار لفترة كافية،  يتنجح فى الحصول على مظهر مميزا وبالتالى تعزز ثقتك بنفسك وتنعكس على حالتك النفسية أيضا. 

5.تخفف التوتر

لا يقتصر الأمر على ممارسة 30 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى الشديدة  على إنقاص وزنك فحسب، فإنها تساعد فى زيادة مستويات الكثير من المواد الكيميائية التي تسيطر وتتحكم فى حالتك المزاجية أهمها هرمون التوتر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟