تساقط الشعر من أكثر المشاكل المزعجة التى تؤرق النساء، وقد يكون نتيجة للعديد من العوامل الجسدية والنفسية، التى تلعب دورا فى حدوث هذه الحالة، فعندما تفقد أكثر من 125 شعرة يوميًا فهذا مؤشر أنك تعاني من تساقط الشعر، وقد تكون بعض أنواع تساقط الشعر دائمة، مثل الصلع النمطي للذكور والإناث، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50% من النساء سيعانين من تساقط الشعر بشكل ملحوظ، طبقا لما ورد في إكسبريس.

وأوضح الخبراء أن انقطاع الطمث قد يكون أحد أسباب تساقط الشعر، فإنه أثناء وبعد انقطاع الطمث قد يصبح الشعر أدق بسبب تقلص بصيلات الشعر، كما يؤثر الحمل والاجهاد على نمو الشعر، نتيجة التغيرات الهرمونية التى قد تحدث للجسم فى هذه المرحلة.



وحدد التقرير خمس علامات تدل على فقدان شعرك:





1. تساقط الشعر على الوسادة

رؤية المزيد من تساقط الشعر يوميًا "إما على الفرشاة أو على الأرض أو في الاستحمام أو على الوسائد أو في المغسلة"، يشير إلى تساقط الشعر، علاوة على ذلك، قد تبدأ في رؤية بقع ملحوظة من الشعر الرقيق أو المفقود .

2. ظهور جلد فروة رأسك

تشمل العلامات الأخرى رؤية جلد فروة الرأس من خلال الشعر، وانتشار الفراغات والبقع الصلعاء فى أماكن مختلف من فروة شعرك.

3. تضاؤل حجم ذيل الحصان

قد تلاحظى تراجع حجم ذل الحصان الخاص بك، وهذا مؤشر كبير لتساقط الشعر.

4. تقصف الشعر

انكسار بصيلات الشعر وتقصفها بمثابة مؤشر مبكر إلى تدهور صحة شعرك، لذا لا بد من استشارة طبيبك قبل تدهور حالته.

5. فرق الشعر

قد يعطيك فرق الشعر معلومات عن صحة شعرك، فإذا كان الفارق كبيرا ويتسع عن أى وقت مضى تكون علامة على التساقط.



وأوصى الخبراء النساء من ملاحظة صحة الشعر في فترة ما قبل انقطاع الطمث، حيث يجب ألا يتناولن أدوية لعلاج تساقط الشعر دون استخدام وسائل منع الحمل، لأن تلك الأدوية تؤثر على خطتك للحمل.