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يقوي المناعة ويعالج تقرحات الفم.. تعرف على فوائد حليب الماعز

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:51

يقوي المناعة ويعالج تقرحات الفم.. تعرف على فوائد حليب الماعز
يقوي المناعة ويعالج تقرحات الفم.. تعرف على فوائد حليب الماعز

تناول الحليب من الأمور المهمة للحفاظ على صحة العظام، ويعد حليب البقر هو مشروب الألبان المفضل للكثيرين منا، وبالرغم من ذلك فإن حوالى 65% من سكان العالم يشربون حليب الماعز، حيث يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية وله فوائد صحية مهمة للجسم وفقا لتقرير لموقع healthy.

أسهل فى الهضم

حليب الماعز يحتوى بشكل طبيعى على نسبة أقل من الكازين واللاكتوز من حليب البقر، كما أن كريات الدهون الموجودة في الحليب أصغر أيضا، مما يسهل عملية الهضم.

فوائد للبشرة

قد يساعد حليب الماعز أيضًا في الحد من تفشى الإكزيما لدى الأطفال الذين لديهم حساسية من حليب البقر، كما أنه غنى بالعناصر الغذائية B12 و B6 وفيتامين A والزنك وهناك أيضًا السكريات قليلة السكاريد لألياف التي تعمل كبكتيريا مفيدة ومغذية في الأمعاء.

الكالسيوم

الكالسيوم مهم لتقوية العظام، وحليب الماعز مثل حليب البقر مصدر ممتاز لهذا المعدن الأساسي. يحتاج البالغون إلى حوالى 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا، وترتفع إلى 1300 مجم للنساء فوق سن الخمسين وللرجال فوق سن 70.

يعالج تقرحات الفم الفيروسية

لحليب الماعز قدرة على معالجة قروح الفم الفيروسية تحديدًا القروح التي تصيب الأطفال والرضع، حيث تبين أن حليب الماعز يحتوى على مادة فعالة تهاجم الفيروس في الجسم وتمنع انتقاله بين الخلايا غير المصابة والميتة.

يعزز صحة جهاز المناعة

حليب الماعز يعمل على تحفيز الجهاز المناعي، حيث تم تعريض الخلايا الليمفاوية (Lymphocytes) وهي خلايا الدم البيضاء عند الإنسان لحليب الماعز، وتبين أن الحليب يعمل على إفراز مادة تحفز عمل على جهاز المناعة.

 

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