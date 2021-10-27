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بالصور| فنان يحول أوراق الشجر للوحات فنية مميزة

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:08

فنان يحول أوراق الشجر للوحات فنية مميزة
فنان يحول أوراق الشجر للوحات فنية مميزة

فن تقطيع الأوراق وخاصة الشجر قد يكون الأمر غريب ولكنه ممتع كثيراً، خاصة حين قرر أحد الفنانين استغلال موهبته في التقاط الكثير من الصور.

فمنذ 8 سنوات، بدأت قصة هذا الفنان وأطلق مشروعه 100 طريقة للرسم، يحاول من خلال مشروعه استخدام مواد وتقنيات مختلفة، يستغل الكاتشب والمسامير والمناظر الطبيعة من حوله لتقديم صور نادرة ورائعة.

وفي خريف 2013، كان هناك الكثير من الأوراق المتساقطة في الشوارع ومن هنا جاءت فكرته بأن يعيد استغلال هذه الأوراق كمادة جيدة للرسم.

 يستغل هذا الفنان مهارته في تقطيع الورق بشفرة الحلاقة، ومن ثم العثور على أفضل مكان مناسب لالتقاط الصور بالكاميرا وفي الوقت والزاوية المناسبة تلتقط الصورة فتخرج بشكل أكثر من رائع.

خلال الألبوم المرفق، مجموعة من الصور التي قام بالتقاطها بعدما قام بقص أوراق الشجر وتشكيلها بصور احترافية من حول العالم.

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 أساسيات التصوير الفوتوغرافي

من الضروري الحرص على سلامة الكاميرا ونظافة عدستها قبل البدء وأن يكون بها شحن كافٍ قبل الخروج.

العمل على مسح عدسة الكاميرا بقطعة قماشية جيدة وتأكدي من نظافة يديكِ قبل الاستخدام، يجب الانتباه لفتحة عدسة الكاميرا، من حيث سرعة الغالق؛ إذ كلما كان سريعاً كلما قللتِ من احتمالية تأرجح الصورة.

يشدد المصورين على الإضاءة، فلا بد أن تكون أشعة الشمس واقعة على ما تريدين تصويره وليست في مقابلكِ تماماً.

يجب العمل على تطبيق  قاعدة الثلث عند التقاط الصور وليس المنتصف، التركيز على الشيء ونظيره، الصورة وظلها، الأسود والأبيض، الحاد واللين، وهكذا.

عندما يتعلق الأمر بالتصوير ، فإن الإضاءة هي كل شيء ، لذا فإن اختيار الإضاءة المناسبة أمر ضروري لتبدو جيدة في أي صورة.

على الرغم من أنك قد تميل إلى الوقوف لالتقاط صور سعيدة في الشمس، إلا أن الظروف الملبدة بالغيوم أكثر مثالية. يمكن أن تخلق الشمس ظلالًا محرجة على وجهك إذا كانت في الموضع الخاطئ ، لذا فإن القليل من التغطية السحابية أفضل.

من أفضل الطرق للحصول على أفضل صورة هي التقاط أكثر من صورة، حتى النماذج تمر عبر العديد من الإطارات للحصول على تلك الصورة المثالية كلما التقطت صورًا أكثر ، زادت احتمالية حصولك على صورة رائعة في واحدة منهم.

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