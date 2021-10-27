6 وفيات و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1347 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 800 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 182889 إصابة بينها 5235 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 176100 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1554.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 153 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 103.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 472588 شخصًا.