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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2999)الاربعا27/10/2021

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:35

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2999)الاربعا27/10/2021

أخبار فلسطينية

·        نفقاً إسرائيلياً تحت الأقصى تترك مبانيه {معلّقة في الهواء}

·        زعيم الجهاد الإسلامي: استقرار مستوطنات إسرائيل مرتبط بإنهاء حصار غزة

·        القائد النخالة: حصار غزة حرب مفتوحة يجب أن تنتهي وواجبنا الوقوف مع الاسرى حتى تحريرهم

·        تقرير كتائب الـقسـام توجِّه رسالة للاحتلال في الذكرى الـ (20) لإطلاق أول صاروخ

·        إسرائيل تتعمد التنكيل بالأسرى المضربين وترفض إطلاق سراحهم

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·        إخراج المؤسسات الفلسطينية عن القانون: إدانات حقوقية ودولية

·        تأجيل المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية وبينيت يطالب حزبه بالصمت

·         

أخبار إسرائيلية 

·        موفد إسرائيلي إلى واشنطن لشرح موقفها من وصم مؤسسات فلسطينية بالإرهاب

·        إسرائيل غير مستعدة لأزمة المناخ: تهديدات مختلفة تشمل "تحديات أمنيّة"

·        أول رد فعلٍ إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"

هل انتهى شهر العسل بين حكومة بينيت وإدارة بايدن ؟!

اخبار دولية

·        واشنطن “تعارض بشدة” التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

·        المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدين اعتبار إسرائيل مؤسسات أهلية فلسطينية “إرهابية”

·        غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء الإغلاق المفروض على غزة واحترام القانون الدولي

·        تحذير أممي من القرار الإسرائيلي ضد المنظمات الفلسطينية الست.. والاتحاد الأوروبي يعلن استمرار…

·        الولايات المتحدة تعلن معارضتها الشديدة بشأن خطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

·        تقرير: قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود الإسرائيليين

·         هاكرز” ينشرون معلومات مفصلة عن مئات الجنود الإسرائيليين

·        فرنسا تواصل التضييق على الإسلام وتعتزم إغلاق 7 مساجد نهاية العام

 

اخبار عربية

·         بتمويل من صندوق قطر للتنمية.. مستشفى حمد وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الأطراف الصناعية

·         وزير العمل يجتمع مع أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية ونظيريه في مصر وفلسطين

·        جورج قرداحي يُغضب السعودية والامارات بعد تصريحاته عن اليمن

 

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الصحف العربية

 القدس العربي

·        استمرار الاعتداء على «المقبرة اليوسفية» في القدس وتصاعد الهجمات على الزيتون الفلسطيني

·        لقاءات مع عدد من الناشطات: ماذا تريد المرأة الفلسطينية في يومها الوطني؟

·        قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرا محررا في الضفة الغربية

·        زعيم الجهاد الإسلامي: استقرار مستوطنات إسرائيل مرتبط بإنهاء حصار غزة

·        المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدين اعتبار إسرائيل مؤسسات أهلية فلسطينية “إرهابية”

·        غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء الإغلاق المفروض على غزة واحترام القانون الدولي

·        إسرائيل تتعمد التنكيل بالأسرى المضربين وترفض إطلاق سراحهم

·        تحذير أممي من القرار الإسرائيلي ضد المنظمات الفلسطينية الست.. والاتحاد الأوروبي يعلن استمرار…

·         

 

 الشرق الأوسط

·        (تقرير إخباري) : غاز إسرائيلي في «أنبوب عربي» إلى سوريا ولبنان... والهدف إيران

·        تنديد أممي بقرار إسرائيل تصنيف منظمات فلسطينية «إرهابية»

·        26 نفقاً إسرائيلياً تحت الأقصى تترك مبانيه {معلّقة في الهواء}

·        مناورة جوية في إسرائيل بحضور مسؤول إماراتي

 

  الغد الأردنية

·        واشنطن “تعارض بشدة” التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

·         

 

الاهرام المصرية

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