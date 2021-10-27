النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2999)الاربعا27/10/2021
أخبار فلسطينية
· نفقاً إسرائيلياً تحت الأقصى تترك مبانيه {معلّقة في الهواء}
· زعيم الجهاد الإسلامي: استقرار مستوطنات إسرائيل مرتبط بإنهاء حصار غزة
· القائد النخالة: حصار غزة حرب مفتوحة يجب أن تنتهي وواجبنا الوقوف مع الاسرى حتى تحريرهم
· تقرير كتائب الـقسـام توجِّه رسالة للاحتلال في الذكرى الـ (20) لإطلاق أول صاروخ
· إسرائيل تتعمد التنكيل بالأسرى المضربين وترفض إطلاق سراحهم
· إخراج المؤسسات الفلسطينية عن القانون: إدانات حقوقية ودولية
· تأجيل المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية وبينيت يطالب حزبه بالصمت
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أخبار إسرائيلية
· موفد إسرائيلي إلى واشنطن لشرح موقفها من وصم مؤسسات فلسطينية بالإرهاب
· إسرائيل غير مستعدة لأزمة المناخ: تهديدات مختلفة تشمل "تحديات أمنيّة"
· أول رد فعلٍ إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"
هل انتهى شهر العسل بين حكومة بينيت وإدارة بايدن ؟!
اخبار دولية
· واشنطن “تعارض بشدة” التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
· المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدين اعتبار إسرائيل مؤسسات أهلية فلسطينية “إرهابية”
· غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء الإغلاق المفروض على غزة واحترام القانون الدولي
· تحذير أممي من القرار الإسرائيلي ضد المنظمات الفلسطينية الست.. والاتحاد الأوروبي يعلن استمرار…
· الولايات المتحدة تعلن معارضتها الشديدة بشأن خطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة
· تقرير: قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود الإسرائيليين
· هاكرز” ينشرون معلومات مفصلة عن مئات الجنود الإسرائيليين
· فرنسا تواصل التضييق على الإسلام وتعتزم إغلاق 7 مساجد نهاية العام
اخبار عربية
· بتمويل من صندوق قطر للتنمية.. مستشفى حمد وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الأطراف الصناعية
· وزير العمل يجتمع مع أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية ونظيريه في مصر وفلسطين
· جورج قرداحي يُغضب السعودية والامارات بعد تصريحاته عن اليمن
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الصحف العربية
القدس العربي
· استمرار الاعتداء على «المقبرة اليوسفية» في القدس وتصاعد الهجمات على الزيتون الفلسطيني
· لقاءات مع عدد من الناشطات: ماذا تريد المرأة الفلسطينية في يومها الوطني؟
· قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرا محررا في الضفة الغربية
· زعيم الجهاد الإسلامي: استقرار مستوطنات إسرائيل مرتبط بإنهاء حصار غزة
· المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدين اعتبار إسرائيل مؤسسات أهلية فلسطينية “إرهابية”
· غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء الإغلاق المفروض على غزة واحترام القانون الدولي
· إسرائيل تتعمد التنكيل بالأسرى المضربين وترفض إطلاق سراحهم
· تحذير أممي من القرار الإسرائيلي ضد المنظمات الفلسطينية الست.. والاتحاد الأوروبي يعلن استمرار…
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الشرق الأوسط
· (تقرير إخباري) : غاز إسرائيلي في «أنبوب عربي» إلى سوريا ولبنان... والهدف إيران
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الغد الأردنية
· واشنطن “تعارض بشدة” التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
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