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الطقس: أجواء حارة نسبيًا والحرارة أقل من معدلها

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:24

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم الخميس، حارة نسبيا في معظم المناطق، حارة في الاغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصح أعلى من معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً إلى معتدل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما تكون الأجواء يوم غد الجمعة حارة نسبيا في معظم المناطق حارة في الاغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن تكون الأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الاغوار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: تكون الأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الاغوار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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