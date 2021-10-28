أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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28 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:26
رام الله- الرأي
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"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه
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10:425 حالات وفاة و229 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
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10:23الصحة النفسية والمجتمعية تبحث توحيد إجراءات العلاج غير الدوائي
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