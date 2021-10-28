طبيب يحذر من تناول البصل النيء في حالة واحدة.. متى؟

حذر خبير التغذية الروسي، ألكسندر أندريف، من العواقب السلبية الناجمة من الاستهلاك المفرط للبصل النيء، مؤكدا أن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة.

وفقا لما ذكره موقع «سبوتنيك» الروسي، فقد أكد «أندريف»، أن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى توخي الحذر مع البصل، وفقا لما رواه: «يمكن أن يسبب البصل عسر الهضم والحموضة المعوية، لكني لا أوصي بتناول كميات كبيرة من البصل للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأنه سيزيد من ضغط الدم».

كما نصح «أندريف» بعض الفئات من الابتعاد عن تناول البصل النيء بشكل كبير، يأتي على رأسها الأشخاص الذين يعانون من القرحة الهضمية، والتهاب البنكرياس، والتهاب القولون.



تناول البصل بكثرة يزيد من الغازات

وأوضح الطبيب أن البصل يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة، ولكن تناوله قد يزيد من الغازات، كما يشتمل البصل على سكر الفواكه، وهو سكر طبيعي يوجد في العديد من الفواكه وبعض الخضروات يدعى «الفركتوز»، حتى في الجسم السليم، له حدود للامتصاص في الأمعاء الدقيقة، ولا يستطيع جسم الإنسان ضمان امتصاص كميات كبيرة من الفركتوز، لذلك كل ما لم يتم امتصاصه يدخل الأمعاء الغليظة ويتم تكسيره بواسطة البكتيريا.

ويسبب البصل يسبب حرقة المعدة، نظرًا لحدوث عملية الارتجاع الحمضي، وهي حالة يتم فيها إلقاء الحمض الموجود عادة في المعدة في المريء، وهو أنبوب العضلات الذي يربط الفم بالمعدة، لذلك عند إضافة البصل إلى الخضار المقلية أو اللحوم في الصلصة الحلوة والحامضة، بالإضافة إلى الغازات وعدم الراحة في الجهاز الهضمي، يمكن أن تصاب بالارتجاع الحمضي.