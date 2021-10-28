علامات مبكرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي.. أبرزها فقدان الوزن والتنميل

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي للشخص أنسجة الجسم السليمة، ويؤدي إلى التهاب وألم في المفاصل، عادة ما تؤثر أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي على اليدين والمعصمين والقدمين، ولكن في الحالات الشديدة، يمكن أن يلحق الضرر بأعضاء الجسم الأخرى مثل الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية، وعلى الرغم من أنه صعب الشفاء التام من هذه الحالة، إلا أن التشخيص المبكر يمكن أن يساعد في تقليل حدوث أى مخاطر أو مضاعفات في المستقبل.

يبدأ التهاب المفاصل الروماتويدي ببطء، وعادة ما تظهر الأعراض وتختفي من وقت لآخر، فإذا تمكنت من اكتشاف الأعراض في المرحلة الأولى، فيمكنك التعامل معها بسهولة، وفيما يلي 6 علامات مبكرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي عليك البحث عنها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".





التعب المفرط



التعب هو أحد الأعراض الشائعة لهذه الحالة، حتى قبل ظهور العلامات الواضحة مثل آلام والتهاب المفاصل، فقد يشعر الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي بالتعب الشديد والاكتئاب، وقد يفتقرون الدافع للقيام حتى بمهامهم اليومية، لأن الجسم يبدأ في استخدام كل الطاقة لمحاربة الالتهاب.

فقدان الوزن غير المبرر



يبدو أن آلام المفاصل وفقدان الوزن غير مرتبطين، ولهذا السبب غالبًا ما تمر هذه الأعراض دون أن يلاحظها أحد، ويعتبر فقدان الوزن غير المبرر مع التعب لفترات طويلة من الأعراض المبكرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، إنه تأثير غير مباشر للالتهاب الناجم عن الهجوم على الأنسجة، حيث تشعر بالتعب والحمى وتفقد شهيتك وفي النهاية تفقد وزنك.

تصلب المفاصل



قد تلاحظ تيبسًا في مفاصلك خاصة في الصباح، وتظهر نوبات تصلب المفاصل أيضًا على مدار اليوم بعد فترة من الخمول، فقد تشعر بضيق في معصميك وركبتيك وقدميك، والذي يمكن الشعور به على جانبي الجسم، في البداية، ستزول الصلابة من تلقاء نفسها، ولكن بعد فترة سيبدأ بالاستمرار لفترة أطول مع مرور الوقت.

التنميل والوخز



يمكن أن يؤدي التهاب الأنسجة أيضًا إلى الضغط المفرط على أعصابك، ويمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى التنميل والوخز في يديك وقدميك، عندما تضغط على مفاصلك، قد تشعر بالألم وستجد صعوبة في القيام حتى بالأعمال الأساسية مثل المشي ونقل شيء من مكان إلى آخر.





انخفاض في نطاق الحركة



قد يؤدي تصلب المفاصل إلى صعوبة فى الحركة، وفي المرحلة الأولية من التهاب المفاصل الروماتويدي، قد يواجه الشخص صعوبة في تحريك الرسغ ذهابًا وإيابًا وأداء التمارين، ومع مرور الوقت سوف يتطور المرض ويبدأ في إتلاف الأربطة والأوتار، مما يجعل من الصعب ثنيها وتقويمها.

احمرار المفصل



يمكن لالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا أن يجعل المفاصل تبدو حمراء، بسبب التهاب الأنسجة، إلى جانب ذلك، يعد تغير لون الجلد حول مفاصل اليدين والقدمين أمرًا شائعًا أيضًا لهذه الحالة.