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معرض الآثار الإسلامية في متحف الشرق بموسكو

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:43

معرض الآثار الإسلامية في متحف الشرق بموسكو
معرض الآثار الإسلامية في متحف الشرق بموسكو

متحف فنون الشرق في العاصمة الروسية يستضيف هذه الايام معرضا للاثار الفنية الفاخرة من الاثار الاسلامية.

ويقدم المعرض لمحبي الثقافة الاسلامية ذات التاثير الكبير على الحضارة البشرية جولة جميلة في التاريخ الاسلامي عبر عرض نسخ خطية قديمة لكتب تاريخ العمارة في بلاد الاسلام.

كما أنه يضم نماذج ولوحات اسلامية نفيسة وافلاما قديمة بالابيض والاسود حول الحياة قبل حوالي100في مكة المكرمةوالمدينة المنورة.

وقال مسؤول في متحف الشرق بموسكو:"يضم هذا المتحف اكثر من خمسين قطعة من الاثار التاريخية النفيسة والاماكن الاسلامية المقدسة من مكة المكرمة والمدينة المنورة و القدس وهي متاحة لمشاهدة زوار المعرض".

إن جميع الاثار المقدمة في معرض متحف الشرق بموسكو تم جمعها من اثار كانت موجودة في متاحف روسيا وبعض الدول الاسلامية وهي معروضة للجمهور لمدة شهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكدالمسؤول في المتحف :"لاقى المعرض ترحيبا كبيرا من قبل الباحثين و الدارسين في مجال العلوم الاسلامية ومحبي الثقافة والحضارة الاسلامية".

لطالما شغلت الحضارة الاسلامية بعلومها و فنونها أذهان العالم حيث قدمت للبشرية كنزا كبيرا لايزال العالم ينهل منه حتى يومنا هذا و ستستمر معطاءة الى ماشاء الله

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