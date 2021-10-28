تعرف على أسهل طريقة للقضاء على النمل في مطبخك

يدعو تواجد النمل بكثرة في المنزل إلى القلق والإزعاج أيضًا، لكن يمكن القضاء على الحشرات المذكورة عن طريق استخدام مكوّنات متوافرة في كلّ مطبخ وبصورة آمنة.

والمكونات المطبخ التي تقضي على النمل بسهولة بعيدا عن اضرار مبيد الحشرات هي:

الفلفل: يمكن نثر الفلفل الأسود أو الأحمر في أماكن تواجد النمل، للقضاء عليه.

النعناع: يطرد النعناع الحشرات من المنزل، لذا هو قد يكون فعّالًا للغاية في صدّ النمل، عند توزيع أوراقه في الأركان والمداخل التي يتواجد فيها النمل بكثرة. أضف إلى ذلك، يفيد مزج 20 قطرة من زيت النعناع العطري مع كوبين من الماء؛ يرشّ المزيج حول النوافذ، مع تركه حتّى يجفّ تمامًا.

الخلّ الأبيض: تستخدم قطعة قماش مبلّلة بالخل المخفّف بالماء، في مسح المناطق التي يتواجد فيها النمل بكثرة. يقضي تكرار التدبير المذكور على النمل، لا سيّما عند مسح الأسطح الصلبة كالأرضيّات، وأسطح العمل في جميع أنحاء المنزل بالمحلول.

الماء المغلي: عند ملاحظة وجود ثقوب يعيش فيها النمل، يمكن صبّ الماء المغلي فيها، الأمر الذي يقضي على الحشرات.

نشاء الذرة: لمكافحة النمل، ينثر نشاء الذرة على أسرابه، فيصبّ الماء عليها. أضف إلى ذلك، قد ينثر نشاء الذرة على النمل، مع التخلّص من المسحوق، بوساطة المكنسة الكهربائية بدلًا من استعمال الماء.

زيت القرفة: هو فعّال للغاية في طرد النمل؛ يتحقّق الأمر من خلال جعل كرات القطن تتشبّع بالزيت وتركها في المناطق التي ينتشر النمل فيها أو حتّى رش المسحوق على عتبات النوافذ.