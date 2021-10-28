الصحة العالمية تحذر من "دلتا" العنيد.. هؤلاء في خطر

جنيف - الرأي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تراقب عدوى سلالة AY.4.2 من المتحورة دلتا، التي باتت تظهر أكثر في حالات الإصابة بكوفيد-19، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تزايدت بين من يقل أعمارهم عن 25 عامًا منذ بداية يوليو.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي عن الوباء "سجلت زيادة في انتقال سلالة AY.4.2 منذ يوليو".

وتتضمن السلالة 3 متحورات إضافية منها طفرتان في بروتين نتوء غلاف الفيروس (Spike).

تم تحميل تسلسلات AY.4.2 إلى قاعدة البيانات العالمية GISAID من 43 دولة، و93 بالمئة كانت من المملكة المتحدة، حيث لوحظ ارتفاع تدريجي في نسبة الحالات الجديدة.

ومثلت هذه السلالة 5.9 بالمئة من جميع حالات المتحورة دلتا، التي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 3 أكتوبر.

ووفقًا لمنظمة الصحة فإن "دراسات وبائية ومخبرية جارية" لتحديد ما إذا كانت AY.4.2 أكثر عدوى أو أنها تضعف الأجسام المضادة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 4.96 مليون شخص منذ اكتشاف الفيروس في الصين نهاية عام 2019، وفقًا لحصيلة لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية، وفي المجموع تم تسجيل أكثر من 244 مليون حالة.