سقوط مفاجئ ليوفنتوس وإنتر يستعيد نغمة الانتصارات

سقط يوفنتوس للمرة الأولى في تاريخه على أرضه ضد ساسسولو بخسارته القاتلة 2-1 في الثواني الأخيرة، فيما استعاد إنتر حامل اللقب نغمة الانتصارات بتفوقه 2-صفر على مضيفه إمبولي ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الأربعاء.

وسجل الفرنسي ماكسيم لوبيز هدف الفوز لساسوولو في الدقيقة 95 بعد أن عادل الأميركي ويستون ماكيني لأصحاب الارض (76)، علمًا أن الضيوف افتتحوا التسجيل عبر دافيدي فراتيزي (44).

وهذه الخسارة الثالثة ليوفنتوس هذا الموسم في الدوري والاولى في سبع مباريات بعد سلسلة من ست مباريات من دون هزيمة، ليصبح على بعد 13 نقطة من المتصدر ميلان برصيد 15 نقطة في المركز السابع فيما رفع إنتر رصيده الى 21 نقطة في المركز الثالث.

وكان يوفنتوس أفلت من الهزيمة ضد غريمه إنتر في المرحلة السابقة بفضل ركلة جزاء نفذها البديل الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة ما قبل الأخيرة.

وكان هذا الفوز الثاني فقط لساسوولو على يوفنتوس في 17 مباراة جمعتهما في الدوري (12 هزيمة، ثلاث تعادلات)، بعد أن حقق الاول على أرضه في تشرين الاول/أكتوبر 2015.

قال أليغري بعد الخسارة “هذه مباراة من النوع التي لا يجب أن تخسرها إذا كنت تعلم أنه لا يمكنك الفوز بها”.

وتابع “علينا التفكير في كيفية التعامل مع المباريات، فلا يمكنك استقبال هدف كهذا (الفوز لساسوولو) في المرتدات…يوفنتوس لا يمنح أبدًا الفرص لتلقي أهداف كما حصل اليوم ولا يجب أن يحصل ذلك مجددًا”.

وعكّر ساسوولو المباراة رقم 200 لأليغري كمدربًا ليوفنتوس في الدوري والظهور رقم 400 لقلب الدفاع ليوناردو بونوتشي في “سيري أ”.

وباتت الأمور تصعب على يوفنتوس الذي يحل على فيرونا في الدوري السبت قبل أن يستضيف زنيت سان بطرسبورغ الروسي الثلاثاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا علمًا أنه يتصدر مجموعته بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات.

وحملت المباراة نكهة خاصة للاعب وسط “السيدة العجوز” مانويل لوكاتيلي الذي لعب ضد فريقه السابق للمرة الأولى.

وسجل رجال المدرب أليسيو ديونيزي الهدف الاول عندما مرر الفرنسي غريغوار دوفريل كرة بينية جميلة الى فراتيزي الذي توغل بين البرازيلي أليكس ساندرو والهولندي ماتيس دي ليخت قبل أن يغمز الكرة الى يمين الحارس (44).

وأثمر ضغط يوفنتوس فس الشوط الثاني عن هدف ماكيني برأسية إثر عرضية متقنة من ديبالا الى داخل المنطفة (76).

ومع اندفاع يوفنتوس الى الامام لخطف الفوز، شن الضيوف مرتدة مرر على إثرها دومينيكو بيراردي كرة رائعة امام المدافعين الى الطرف الاخر من الملعب وصلت الى لوبيز الذي أسقطها فوق الحارس وسط فرجة جنونية قبل ثوان من إعلان الحكم صافرة النهاية (90+5).

وعاد إنتر إلى الانتصارات بعد خسارته أمام لاتسيو وتعادله مع يوفنتوس، بفوز سهل على إمبولي.

وسجل هدفي بطل ايطاليا المدافع دانيلو دامبروزيو (34) وفيديريكو ديماركو (66).

ويستقبل فريق المدرب سيموني إنزاغي أودينيزي الأحد قبل رحلة مهمة الى مولدافيا الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ستكون لافتة في تحديد مصيره القاري، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة خلف منافسه الثاني وريال مدريد الإسباني المتصدر.

وأجرى إنزاغي بعض التغييرات على التشكيلة التي بدأت ضد يوفنتوس مشركًا التشيلي أليكسيس سانشيس في خط الهجوم بدلا من البوسني إدين دجيكو الى جانب الارجنتيني لاوتارو مارتينيس، فميا أراح التركي هاكان تشالهان أوغولو والكرواتي إيفان بيريشيتش.

وافتتح دامبروزيو في مشاركته الاولى أساسيًا هذا الموسم النتيجة بهدف جميل برأسية آتيًا من الخلف متابعًا عرضية شانشيس من مشارف المنطقة.

وطرد سامويل ريتشي من جانب أصحاب الارض بعد خطأ على نيكولو باريلا (52).

سجل ديماركو الهدف الثاني بعدما تابع عرضية من مارتينيس (66).

وارتقى أتالانتا الى المركز الخامس بفوزه على مضيفه سامبدوريا 3-1 بأهداف النروجي كريستوفر أسكيلدن بالخطأ في مرمى فريقه (17)، الكولومبي دوفان ساباتا (21)والسلوفيني جوزيب إيليتش (90+5) بعد أن تقدم أصحاب الارض عبر فراشيسكو كابوتو (10).

ورفع فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني رصيده الى 18 نقطة بعد ان استعاد نغمة الانتصارات عقب تعادله مع أودينيزي في المرحلة السابق، فيما اكتفى الاخير بنقطة أيضًا اليوم ضد فيرونا (1-1).

وعاد قطبا العاصمة روما ولاتسيو الى سكة الانتصارات بفوز الاول على مضيفه كالياري 2-1 والثاني بهدف دون رد للإسباني بيدرو على ضيفه فيورنتينا.

افتتح ليوناردو بافوليتي النتيجة لكالياري ليرد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عبر البرازيلي روجر إيبانييز (71) ولورنتسو بيليغريني (78).

ورفع روما رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع و17 للاتسيو السادس.