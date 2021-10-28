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أول طابع بريد في العالم للبيع بسعر لا يخطر على البال!

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:01

أول طابع بريد في العالم للبيع بسعر لا يخطر على البال!
أول طابع بريد في العالم للبيع بسعر لا يخطر على البال!

أعلنت صالة سوذبيز للمزادات أنها ستعرض نموذجا لأول طابع بريد في العالم "بيني بلاك" بسعر تقديري يصل إلى 8.25 مليون دولار.

وذكرت سوذبيز، التي ستعرض الطابع في مزاد الكنوز 7 ديسمبر أن تاريخه يرجع لعام 1840 وهو "أقدم نموذج لأول طابع بريد معروف تاريخه".

والطابع اللاصق، الذي يحمل صورة جانبية لوجه الملكة فيكتوريا وثمنه حينها بنس واحد، مرفق بوثيقة مؤرخة يوم 10 أبريل عام 1840 من أرشيف روبرت والاس وهو سياسي اسكتلندي أصلح خدمة البريد البريطانية.

وطُرح الطابع بسعر موحد منذ 8 مايو 1840، وقبل ذلك كان المتلقي يدفع التكلفة البريدية.

وقال مدير مبيعات الكنوز بصالة سوذبيز هنري هاوس في بيان: "هذا هو أول طابع بريد على الإطلاق، وهو مقدمة لجميع الطوابع، كما أنه بلا منازع أهم قطعة في التاريخ لهواة جمع الطوابع".

والطابع واحد من 3 طوابع بني بلاك يعتقد أنها نجت من أول نسخة مطبوعة، والطابعان الآخران ضمن مجموعة متحف البريد البريطاني.

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