لجنة المالية بالكنيست تصادق على ميزانية الاحتلال

الداخل المحتل- الرأي

صادقت لجنة المالية البرلمانية، ليل الأربعاء الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “ميزانية” الدولة للعامين 2021 و2022، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات لمشروع قانون الميزانية في الكنيست يوم الإثنين المقبل، وذلك قبيل موعد التصويت على الميزانية يوم الخميس.

ويستدل من مشروع القانون أن حجم ميزانية الدولة لعام 2021 سيكون حوالي 432.5 مليار شيكل، وفي عام 2022 حوالي 452.5 مليار شيكل.

وتظهر المعطيات الواردة في مشروع القانون، أنه في العام 2021 سيكون العجز 6.8%، بينما في عام 2022 سيكون العجز 3.9%..

وتشمل الميزانية أيضا مبلغ 2 مليار شيكل إضافي لوزارة الصحة، و700 مليون شيكل إضافي لميزانية وزارة الرفاه، حيث سيتم تخصيص 100 مليون شيكل منها لمكافحة العنف الأسري، و50 مليون شيكل للأمن الغذائي.

وستضاف ميزانية إضافية بقيمة مليار شيكل لوزارة التربية والتعليم، منها 700 مليون شيكل للميزانية الأصلية و300 مليون شيكل لمشروع خاص لتقليص الفجوات بين الضواحي والمركز.

وستخصص ميزانية إضافية قدرها مليار شيكل لوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك زيادة القوة البشرية لجهاز الشرطة بمقدار 1100 عنصر شرطي.

ويتضمن مشروع قانون الميزانية أيضا 1.5 مليار شيكل إضافي لكبار السن لمن يحق لهم الحصول على مخصصات ضمان الدخل من أجل ضمان دخل قدره 70% من الحد الأدنى للأجور، و300 مليون شيكل إضافي لمنحة الناجين من المحرقة " الهولوكوست" السنوية، بحيث تزيد المنحة بمقدار 2500 شيكل إلى 6500 شيكل لكل شخص له الحق بالحصول على المنحة.

وستضاف ميزانية بقيمة 1.8 مليار شيكل للمعاقين، ومليار شيكل إضافي للمعاقين في الجيش الإسرائيلي، و100 مليون شيكل لبرنامج "أبعاد الدراسات"، المخصص لتمويل الدراسات الجامعية للجنود المقاتلين والجنود المنفردين الذين يواصلون الخدمة العسكرية.

كما ستخصص ميزانية لتحصين المناطق الشمالية في البلاد، بتكلفة 5 مليارات شيكل لمدة 10 سنوات والموافقة على إنشاء مستشفيين جديدين في بئر السبع وكريات آتا.