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الأردن يدين مُصادقة الاحتلال على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:50

الأردن يدين مُصادقة الاحتلال على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة
الأردن يدين مُصادقة الاحتلال على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة

الرأي- وكالات

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مُصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان له، أن هذه الخطوة تُعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدّد على أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لاشرعية ولاقانونية مرفوضة ومُدانة، وتُعد خطوة أحادية تُمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفُرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

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