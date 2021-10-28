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يديعوت: أداة إسرائيلية جديدة لضبط الوضع في قطاع غزة

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:01

الداخل المحتل- الرأي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إن هناك خطة تم تقديمها لوضع ألواح شمسية على طول الحدود مع غزة قرب السياج الحدودي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن مايسمى رئيس مجلس إشكول قدم خطة لوضع ألواح شمسية على طول الحدود مع غزة قرب السياج، بهدف توفير الكهرباء لمستوطنات غلاف غزة، وكذلك لأحياء داخل القطاع.

ونقلت الصحيفة عن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الجنرال اليعازر توليدانو، قوله "إنني أشجع على إقامة مثل هذه المشاريع في غلاف غزة".

وأضاف توليدانو "إذا كان أيضًا ستستفيد منه غزة، فسيكون بمثابة أداة ضبط".

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