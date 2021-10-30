قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي يجري ثلاثة عمليات نوعية

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبي في قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي في إجراء ثلاثة عمليات نوعية معقدة لثلاثة أطفال، وهي عمليات فريدة اثنتان منها تجرى لأول مرة في قطاع غزة .

وأوضح اختصاصي جراحة الأعصاب د. محمد الهوبي، أن إحدى العمليات أجريت لطفلة في الثامنة من عمرها كانت بحالة خطيرة جداً، إذ كانت تعاني من تشنجات مستمرة وفقدان كامل للوعي واختلاف في بؤبؤ العينين وموصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف:" نظراً لخطورة وضعها الصحي تم إدخالها لعملية طارئة بعد إجراء الصور الإشعاعية المقطعية اللازمة، التي بينت وجود نزيف شديد في الفص الأمامي وممتد إلى حجيرات الدماغ إضافة إلى وجود تشوه شرياني وريدي".

وبيَن أن التشوه الشرياني الوريدي هو المسبب الرئيسي للنزيف، مما استدعى التخلص من النزيف وإزالة هذا التشوه الشرياني الوريدي من خلال العملية التي تكللت بالنجاح، لتبدأ المريضة بعدها بالتعافي، حيث بدأت بالتحدث والمشي تدريجياً وما زالت تتلقى العلاج والتأهيل اللازم لحين عودتها لوضعها الطبيعي.

وفيما يتعلق بالعملية الثانية أشار د. الهوبي أنها أجريت لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات كانت تعاني من صداع وقيء وعدم وضوح بالرؤية بسبب وجود ورم في الحجرة الرابعة للمخ.

وتابع : "هذه العملية تجرى لأول مرة في قطاع غزة وتعتبر معقدة لوقوع الورم بالقرب من جذع الدماغ ويشكل ضغط عليه مسبب استسقاء دماغي وتم استئصال الورم بشكل كامل بالالتفاف دون المرور بالأنسجة الطبيعية وعلاج الاستسقاء الدماغي".

ولفت د. الهوبي إلى أن العملية تكللت بالنجاح وتتمتع المريضة بصحة جيدة وتمارس حياتها الاعتيادية.

كما أكد د. الهوبي أن ثالث العمليات تم إجرائها لطفل (6) شهور مصاب بمرض متلازمة Dandy Walker syndrome ويعاني من استسقاء دماغي متعدد الحجرات، وقال مستطرداً : " باستخدام المنظار قمنا بفتح الحجرات المتعددة وتوحيدها في حجرة واحدة لتمكين وضع أنبوب واحد لمعالجة الاستسقاء الدماغي ، وهذا إجراء جراحي يجرى للمرة الأولى في قطاع غزة وما زال المريض يتلقى العلاج داخل القسم ".

وتوجه د. الهوبي بجزيل الشكر لكل من رئيس القسم د. نضال أبو هدروس وجميع الطاقم الطبي المساعد من أطباء وتمريض وفني عمليات وأطباء التخدير وفنيي التخدير وإدارة المستشفى وكل من ساهم في انجاز العمل المميز.

من جانبه قدم رئيس قسم جراحة الأعصاب د. نضال أبو هدروس التحية لطاقم جراحة الأعصاب بالأوروبي على الانجازات المتكررة حيث أن العملية الأولى والثالثة تجريان لأول مرة في القطاع، كما شكر كذلك جميع الطواقم المساندة، واعدا أهلنا في قطاع غزة بالعمل المستمر، لتوفير كل ما يلزم، كي تستمر جراحة الأعصاب بالأوروبي من التقدم بخطى ثابتة للأمام.