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سلطة المياه توافق على حفر 6 آبار وتركيب محطات تحلية جديدة

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 02:34

سلطة المياه توافق على حفر 6 آبار وتركيب محطات تحلية جديدة
سلطة المياه توافق على حفر 6 آبار وتركيب محطات تحلية جديدة

غزة- الرأي

أبدت سلطة المياه وجودة البيئة موافقتها على حفر 6 آبار مياه جديدة وتركيب محطات تحلية في عدة مناطق بالقطاع.


ويأتي ذلك من خلال التعاون المشترك بين سلطة المياه وجودة البيئة مع  مؤسسة غزي دستك، لاتباع الاجراءات القانونية اللازمة لحفر الآبار الجديدة وافتتاح محطات التحلية.


وأوضح رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، أن الآبار تم الموافقة على حفرها في عدة محافظات كمحافظة رفح وبيت لاهيا وخان يونس، وأكد على أن مؤسسة غزي دستك من المؤسسات الشريكة وتم توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشتركة.


يذكر، أن التنظيم القانوني لحفر آبار المياه من شأنه أن يحل مشكلة الخزان الجوفي ومحاولة لمعالجة مشكلة المياه في قطاع غزة.
ورحب د.يوسف ابراهيم بالتعامل مع جميع المؤسسات المانحة والممولة لتنفيذ مشاريع المياه في قطاع غزة واعتبر أن اتخاذ الاجراءات القانونية ينظم من حالة العمل ويساهم في تحسين جودة المياه بشكل عام.

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