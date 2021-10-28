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الاحتلال يخطر بهدم مسكنين شرق مدينة القدس

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 04:17

الاحتلال يواصل قمع الفلسطينيين والتضيق عليهم بالضفة الغربية
الاحتلال يواصل قمع الفلسطينيين والتضيق عليهم بالضفة الغربية

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم مسكنين في تجمع "أبو النوار" شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت تجمع أبو النوار، وأخطرت الشقيقين بلال وإبراهيم أحمد الجهالين، بهدم مسكنيهما التي تقدر مساحة كل منهما 50 متراً.

وبين تلك المصادر أن الاحتلال أمهل "الجهالين" حتى مطلع الشهر المقبل، وإلا سيُقدم على هدمهما وسيجبرهما على دفع تكاليف الهدم

يذكر أن سلطات الاحتلال، هدمت في الثاني عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، مسكنا في تجمع أبو النوار، يؤوي 8 أفراد، واستولت على معداته.

يشار إلى أن سكان التجمع يواجهون سياسات احتلالية عنصرية، تمنعهم من تأهيل الطرق وبناء مساكن جديدة، وتمنع وصول الكهرباء والمياه إليهم.

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