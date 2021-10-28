أكثر من 10 دول أوروبية تدعو الاحتلال للتراجع عن الاستيطان

فلسطين المحتلة - الرأي

دعت أكثر من عشر دول أوروبية الاحتلال الإسرائيلي، إلى التراجع عن خطتّه لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

والدول التي دعت الاحتلال إلى التراجع عن خطته في البناء الاستيطاني الجديد في بيان مشترك لها هي: "ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبولندا، والسويد، والنروج، وفنلندا، والدنمارك، وهولندا".

في ذات السياق، ذكرت الحكومة اليابانية، أن طرح "إسرائيل" لعطاءات بناء نحو 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، والمصادقة على خطط لبناء نحو 3 آلاف وحدة أخرى في المستوطنات، انتهاك للقانون الدولي وتقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين.

وأعربت عن استيائها الشديد لاستمرار الأنشطة الاستيطانية، على الرغم من الدعوات المتكررة من حكومة اليابان والمجتمع الدولي لتجميدها.

وحثت اليابان بشدة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على إلغاء العطاءات، وإلغاء المصادقة على خطط البناء، وتجميد أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل.

وتضاف هذه الدعوات إلى الاحتجاج الأميركي على قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستوطنات بأكثر من 3000 وحدة استيطانية.

والثلاثاء، أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، في محاولة لثنيه عن المضي قدما في المشروع الاستيطاني.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن بلينكن حث غانتس على منع انعقاد جلسة "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" لتعطيل المصادقة على مخطط البناء الاستيطاني، كما شدد الوزير الأميركي على أن المضي قدما في إجراءات المصادقة على المشروع، سيستدعي ردا أميركيا، ومع ذلك، عقد المجلس وأقرّ الخطط الاستيطانية.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي "نحن قلقون للغاية إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية". وأضاف "نعارض بشدة هذا التوسع الاستيطاني الذي لا يتماشى على الإطلاق مع جهود خفض منسوب التوتر ويضرّ بآفاق حلّ الدولتين".