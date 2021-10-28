وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 10 دول أوروبية تدعو الاحتلال للتراجع عن الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية تضامن إعلامي موحّد يساند الأسرى المضربين عن الطعام! وكالة الرأي الفلسطينية غياب هرمون تقوية الدم.. يضاعف معاناة مرضى الكلى بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مرضى الكلى بغزة.. تدهور صحي سبّبه نقص الأدوية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم مسكنين شرق مدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و355 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة والإعلام الحكومي يناقشان واقع الإعلام الجنائي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يبحث تعاونه مع مركز حماية لحقوق الانسان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تُنجز مخالصات عمالية بقيمة 369903 خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تشرع بإعادة هيكلة لجانها على مستوى القطاع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ 194

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 05:40

اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تتواصل في الضفة والقدس
اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تتواصل في الضفة والقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية "العراقيب" الفلسطينية في النقب المحتل جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948، للمرة الـ 194 تواليًا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت خيام المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم فيها.

وجاء هدم خيام القرية اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 30 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي تهدم فيها سلطات الاحتلال خيام أهالي "العراقيب" المتواضعة ومساكنهم خلال العام الجاري، والمرة الـ 194 منذ بدء عمليات الهدم، لكن الأهالي يعيدون نصبها كل مرة.

ويواصل الاحتلال ملاحقة سكان "العراقيب" الذين يرفضون المساومة على الأرض، ويهدم منازلهم، ويدمر محاصيل مزروعاتهم، ويفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بدعوى البناء دون تراخيص.

وتتوالى عمليات هدم "العراقيب" وغيرها من القرى الفلسطينية غير المعترف بها من سلطات الاحتلال، بدعوى إقامة منازلها "بدون ترخيص؛ على أراضٍ تملكها الدولة العبرية" على حد زعمها.

ويهدف الاحتلال إلى تهجير أهالي "العراقيب" عن أراضيهم الأصلية؛ ما يمهّد لاستغلالها في مشاريع استيطانية توسعية.

و"العراقيب" هي قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب فلسطين)، أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني، وتعد واحدة من 51 قرية عربية في النقب لا تعترف حكومة الاحتلال بها.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟