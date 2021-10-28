الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ 194

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية "العراقيب" الفلسطينية في النقب المحتل جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948، للمرة الـ 194 تواليًا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت خيام المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم فيها.

وجاء هدم خيام القرية اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 30 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي تهدم فيها سلطات الاحتلال خيام أهالي "العراقيب" المتواضعة ومساكنهم خلال العام الجاري، والمرة الـ 194 منذ بدء عمليات الهدم، لكن الأهالي يعيدون نصبها كل مرة.

ويواصل الاحتلال ملاحقة سكان "العراقيب" الذين يرفضون المساومة على الأرض، ويهدم منازلهم، ويدمر محاصيل مزروعاتهم، ويفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بدعوى البناء دون تراخيص.

وتتوالى عمليات هدم "العراقيب" وغيرها من القرى الفلسطينية غير المعترف بها من سلطات الاحتلال، بدعوى إقامة منازلها "بدون ترخيص؛ على أراضٍ تملكها الدولة العبرية" على حد زعمها.

ويهدف الاحتلال إلى تهجير أهالي "العراقيب" عن أراضيهم الأصلية؛ ما يمهّد لاستغلالها في مشاريع استيطانية توسعية.

و"العراقيب" هي قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب فلسطين)، أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني، وتعد واحدة من 51 قرية عربية في النقب لا تعترف حكومة الاحتلال بها.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.