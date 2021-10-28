بدعم حكومي..بلدية غزة تفتح امتداد شارع خليل الوزير

غزة – الرأي:

تمكنت بلدية غزة بدعم حكومي من فتح امتداد شارع "خليل الوزير" من جهة الشرق، والمعروف بشارع "اللبابيدي" من تقاطع شارع اليرموك غرباً وحتى شارع أحمد الجعبري "النفق" شرقاً.

وأكد عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط أن فتح الشارع سيكون له أثراً إيجابياً من كل النواحي سواء على الصعيد المروري والتجاري.



وبين "قزعاط" في مقابلة مع وكالة الرأي اليوم الخميس، أن المواطنين سيلمسون أهمية آثار فتح الشارع المعروف برقم "3" ضمن مخططات البلدية.

ولفت إلى أن بلدية غزة قامت بتشكيل لجنة منذ عام ونصف بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي لفتح لذلك الشارع، مشيراً إلى أن الحكومة استعدت بدفع 50% من تعويضات المواطنين.

بدوره، أوضح مختار المنطقة سمعان عطا الله أن المواطنين بشكل عام في الحي يُرحبون بفتح ذلك الشارع منذ القدم لأنه سيخدم المنطقة وسيطورها، مشيداً باستعداد الحكومة بدفع نصف التعويضات للمواطنين.

يذكر أن الشارع معتمد من قبل المجلس البلدي ولجنة التنظيم المركزية منذ 25 عاماً؛ في العام 1997 وكان مغلقاً بفعل وجود أراضي خاصة للمواطنين في المكان ووجود بعض المنشآت البسيطة في مناطق الاستقطاعات من الأراضي.