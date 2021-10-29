لإنقاص الوزن.. 10 طرق لحرق السعرات الحرارية يوميا

التمثيل الغذائي هو عملية كيميائية في أجسامنا، يمكن وصفها بأنها بعدد السعرات الحرارية التي نحرقها كل يوم، كل شخص لديه معدل التمثيل الغذائي الفردي، وهذا هو السبب في أن البعض منا يمكن أن يأكل كثيرًا ويظل نحيفًا، والبعض يضطر إلى تناول كميات أقل من أجل البقاء في وزن طبيعي، ويعاني بعض الأشخاص من انخفاض التمثيل الغذائي، لذلك تحترق السعرات الحرارية بشكل أبطأ في أجسامهم ويتم تخزين باقي السعرات الحرارية، يميل الرجال إلى حرق سعرات حرارية أكثر من النساء، يتباطأ التمثيل الغذائي بشكل مطرد بعد سن الأربعين، وهناك طرق أخرى لتحسين عملية التمثيل الغذائي لديك، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

اشرب الماء

اشرب 6-8 أكواب من الماء كل يوم، يساعد على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك وإزالة السموم والدهون الزائدة من الجسم، إذا كنت تعاني من الجفاف بشكل طفيف، فقد يتباطأ التمثيل الغذائي، شرب الماء المثلج قبل الوجبات سيقلص معدتك حتى تشعر بالشبع بشكل أسرع

تناول الطعام كل ثلاث ساعات

تجنب تفويت الوجبات، يمكن أن يؤدي عدم تناول الطعام بانتظام إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي وتخزين الدهون، عندما تأكل وجبات كبيرة مع عدة ساعات بينها ، فإن عملية الأيض تتباطأ بين الوجبات، إن تناول وجبة صغيرة أو وجبة خفيفة كل 3 إلى 4 ساعات يحافظ على معدل الأيض لديك ، لذلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

قم بتتبيل وجباتك

تحتوي الأطعمة الغنية بالتوابل على مواد كيميائية طبيعية يمكنها رفع معدل التمثيل الغذائي لديك، يمكن أن يؤدي طهي الأطعمة بملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر أو الفلفل الأخضر المفروم إلى زيادة معدل الأيض.

وجبة الإفطار

وجبة الإفطار تحدد التمثيل الغذائي الخاص بك لهذا اليوم، ويبقي الحال طالما كنت تأكل كل ثلاث ساعات، إذا استيقظت مبكرًا وتناولت وجبة الإفطار في وقت متأخر ، فقد فاتك عدة ساعات من حرق السعرات الحرارية.





ابتعد عن الدهون



ابتعد عن تناول الأطعمة السريعة ، والأطعمة المقلية والكثير من الكعك والمعجنات ، ووجبات الميكروويف وأطعمة الشارع والمطاعم فهي تضر بزيادة مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها تزيد من نسبة الدهون الضارة الأخرى في الدم، لن تحصل أبدًا على الجسم الذي تريده من خلال تناول الوجبات السريعة والعشاء المجمد ، لذلك تجنب الدهون المتحولة قدر الإمكان.

كن نشيطًا بدنيًا

حافظ على نشاطك ستة أيام على الأقل في الأسبوع، تمرن أو هرول أو امش على الأقل 2-3 كم يوميًا، اصعد على الدرج كلما أمكن ذلك أو اركن سيارتك بعيدًا للحصول على القليل من الحركة الإضافية والحفاظ على عمل القلب والرئتين على النحو الأمثل.

تناول الألياف

الألياف يمكن أن يزيد من حرق الدهون بنسبة تصل إلى 30 % وجدت الدراسات أن أولئك الذين يأكلون معظم الألياف يكتسبون وزنًا أقل بمرور الوقت، اهدف إلى تناول حوالي 25 جرامًا يوميًا - الكمية في حوالي ثلاث حصص من كل من الفاكهة والخضراوات.

اذهب إلى الفراش مبكرًا

أظهرت الدراسات في الماضي أن أولئك الذين يذهبون إلى الفراش متأخرًا وينامون أقل من 6-7 ساعات المطلوبة يميلون إلى الشعور بالتوتر أكثر ولديهم المزيد من الدهون الحشوية، تسمى أيضًا الدهون داخل البطن التي تحيط بالأعضاء الداخلية.

اتباع نظام غذائي غني بالبروتين

يحرق جسمك عددًا من السعرات الحرارية أثناء هضم البروتين أكثر مما يحرقه تناول الدهون أو الكربوهيدرات، يساعد البروتين على استقرار إفراز الأنسولين في مجرى الدم ، وهي عملية يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي، سيستفيد الشخص العادي من تناول البروتين بحد أدنى 70 جرامًا أو أكثر كل يوم، تشمل المصادر الجيدة للبروتين الأسماك واللحوم البيضاء والدجاج والمكسرات والفاصوليا والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

اذهب للتنزه



على الرغم من أن ممارسة الرياضة في أي وقت مفيدة لك، إلا أن النشاط المسائي قد يكون مفيدًا بشكل خاص، يتباطأ التمثيل الغذائي لدى كثير من الناس مع اقتراب نهاية اليوم، ثلاثون دقيقة من النشاط الهوائي قبل العشاء تزيد من معدل الأيض لديك وقد تبقيها مرتفعة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات أخرى.

لا تتعجل في اتباع نظام غذائي

إذا كنت تتبع تلك الأنظمة الغذائية القاسية التي تطلب منك أن تتضور جوعًا تقريبًا من أجل الطعام ، فاحذر، عدم تناول أي شيء قد يترجم إلى عملية استقلاب أبطأ وتخزين الدهون، على الرغم من أن هذه الحميات قد تساعدك على إنقاص الوزن ، إلا أن ذلك يأتي على حساب التغذية الجيدة فإنه يؤدي إلى نتائج عكسية ، حيث يمكنك أن تفقد العضلات ، مما يؤدي بدوره إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك. والنتيجة النهائية هي أن جسمك يحرق سعرات حرارية أقل ويزيد وزنه بشكل أسرع مما كان عليه قبل النظام الغذائي