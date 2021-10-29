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الطقس: أجواء حارة نسبيًا والحرارة أعلى من معدلها السنوي

29 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:37

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم الجمعة حارة نسبيا في معظم المناطق حارة في الاغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة باردا نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

فيما تكون الأجواء يوم غد السبت خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الاغوار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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