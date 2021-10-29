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الصحة: 5 حالات وفاة و223 إصابة جديدة بكورونا بغزة

29 تشرين أول / أكتوبر 2021 11:26

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 5 حالات وفاة و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1224 فحصًا مخبريًا وتعافي 890 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 183341 إصابة بينها 4219 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 177558 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1564 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 134 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 90 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 474752 شخص.

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