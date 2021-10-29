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أخبار » الأخبار الفلسطينية

ستة أسرى يواصلون الاضراب في سجون الاحتلال

29 تشرين أول / أكتوبر 2021 12:44

الضفة المحتلة-الرأي:

يواصل 6 أسرى معركة الاضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.

ويعاني الأسرى المضربين عن الطعام من أوضاع صحية صعبة لا سيما الأسيرين الفسفوس والقواسمي بعد تخطيهما حاجز الـ 100 يوم على الاضراب عن الطعام.

وذكر مكتب اعلام الأسرى أن الأسرى الستة هم:

كايد الفسفوس مضرب منذ (108) يوماً.

مقداد القواسمة مضرب منذ (101) يوماً.

علاء الأعرج مضرب منذ (83) يوماً.

هشام أبو هواش مضرب منذ (74) يوماً.

شادي أبو عكر مضرب منذ (67) يوماً.

عيّاد الهريمي مضرب منذ (38) يوماً.

يذكر أن الإضراب عن الطعام هو السلاح الوحيد بيد الأسرى في داخل سجون الاحتلال للضغط على مصلحة السجون من أجل تحقيق مطالبهم , ونجح الكثير من الأسرى في الوصول لمطالبهم من خلاله .

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