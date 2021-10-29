الاحتلال: حماس توسّع خياراتها العسكرية ليوم الحرب

غزة – الرأي

قالت صحيفة معاريف العبرية إن جيش الاحتلال أجرى خلال الأيام الماضية، تدريبات على سيناريوهات تفجير سيارات وتسلل من قطاع غزة.



وزعمت الصحيفة نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال، أن حماس تستثمر موارد كبيرة في إعادة تأهيل الأنفاق وحفر أنفاق هجومية جديدة.



وادّعت أن الحركة ستحاول ضرب الجدار الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عن طريق تفجير المركبات، لاقتحام الثكنات العسكرية لجيش الاحتلال.



وأضافت معاريف: تعتقد المؤسسة العسكرية أن قادة حماس فهموا، أنه إلى جانب الأنفاق الهجومية، يجب تطوير خيارات عمل إضافية استخدمتها بفعالية في الماضي ولكن تم التخلي عنها في السنوات الأخيرة.

وترى الصحيفة أن عدم التقدم في ترتيبات صفقة تبادل الأسرى والتوترات الأمنية قد تدفع حماس لاتخاذ إجراءات خشنة ضد "إسرائيل".



وأشارت مصادر جيش الاحتلال للصحيفة أن الجناح العسكري لحماس يبذل جهودا كبيرة لإعادة تأهيل وتحسين قدراته العسكرية خلال الأشهر الأخيرة.