عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرتي بيتا وبيت دجن

نابلس - الرأي

أصيب عشرات المواطنين، بقمع قوات الاحتلال، مسيرتي بيتا وبيت دجن في نابلس.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 7 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و30 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وإصابة متضامن بجروح في اليد، خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا.

وبين أن 19 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل في قمع الاحتلال مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس.



وأشار الهلال الأحمر إلى استهداف الاحتلال لسيارة إسعاف تابعة للهلال بالرصاص المطاطي بشكل مباشر، لافتا إلى إغلاق الاحتلال للطرق أمام حركة سيارات الإسعاف بالسواتر الترابية على جبل صبيح في بلدة بيتا.



وينظم أهالي بيتا مسيرة أسبوعية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي جبل صبيح في البلدة، كما ينظم أهالي بيت دجن مسيرة أسبوعية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي بيت دجن من ناحيتها الشمالية الشرقية.