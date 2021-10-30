وكالة الرأي الفلسطينية 7 أسباب تؤدى لانفجار بطارية هاتفك أبرزها الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنزيل YouTube TV ومشاهدته على جهاز PS4 أو PS5 وكالة الرأي الفلسطينية لقاحات كورونا هل تحميك من الفيروسات التاجية الأخرى وكالة الرأي الفلسطينية أسباب مختلفة لتنميل اليدين والقدمين وكالة الرأي الفلسطينية أخطاء تفعلها تؤثر على صحة المفاصل على المدى البعيد وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول ضد برايتون.. الريدز يسعى لمعادلة رقمه الغائب منذ 32 عاما وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد ضيفا على إلتشي اليوم فى مواجهة صعبة بـ الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تصدر تنوية للمواطنين بخصوص استقبال الشكاوي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تطلق بطولة كرة القدم لموظفيها
أخبار » الأخبار الحكومية

"السنوار " يؤكد دعمه لديوان المظالم في استعادة الحقوق

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:13

11
11

غزة-الرأي

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة  يحيى السنوار على دعمه الكبير واللامحدود لرئيس ديوان المظالم وفريقه، ووقوفه إلى جانبهم في رد المظالم واستعادة الحقوق.

جاء ذلك خلال استقباله وعدد من قيادة الحركة رئيس ديوان المظالم الدكتور حسن الصيفي ونائبه أ. رامز تمراز حيث سلم الأخير نسخة من التقرير الدوري لأنشطة ديوان المظالم.

 وأثنى السنوار على الخطوات المتبعة والمنهجية المعمول بها من قبل الديوان والتي ترسخ بأن لا أحد فوق القانون، مشددا على أنه من غير المسموح ، في الوقت الذي يقدم شعبنا التضحيات و يبدع في صموده وتمسكه بالثوابت الوطنية، أن يقوم أي كان بالتسلط على المواطنين و إهدار حقوقهم أو تسويف إنصافهم تحت أي ذريعة كانت.

بدوره، استعرض الصيفي الجهود التي يبذلها وفريقه من أجل تحقيق أهداف الديوان وترسيخ العدالة ،مؤكدا  أن ديوان المظالم سيكون سنداً لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟