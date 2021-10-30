"السنوار " يؤكد دعمه لديوان المظالم في استعادة الحقوق

غزة-الرأي

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على دعمه الكبير واللامحدود لرئيس ديوان المظالم وفريقه، ووقوفه إلى جانبهم في رد المظالم واستعادة الحقوق.

جاء ذلك خلال استقباله وعدد من قيادة الحركة رئيس ديوان المظالم الدكتور حسن الصيفي ونائبه أ. رامز تمراز حيث سلم الأخير نسخة من التقرير الدوري لأنشطة ديوان المظالم.

وأثنى السنوار على الخطوات المتبعة والمنهجية المعمول بها من قبل الديوان والتي ترسخ بأن لا أحد فوق القانون، مشددا على أنه من غير المسموح ، في الوقت الذي يقدم شعبنا التضحيات و يبدع في صموده وتمسكه بالثوابت الوطنية، أن يقوم أي كان بالتسلط على المواطنين و إهدار حقوقهم أو تسويف إنصافهم تحت أي ذريعة كانت.

بدوره، استعرض الصيفي الجهود التي يبذلها وفريقه من أجل تحقيق أهداف الديوان وترسيخ العدالة ،مؤكدا أن ديوان المظالم سيكون سنداً لأبناء شعبنا في قطاع غزة.