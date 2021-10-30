بلدية غزة تصدر تنوية للمواطنين بخصوص استقبال الشكاوي

غزة-الرأي

اصدرت بلدية غزة اليوم السبت تنوية للمواطنين بينت من خلاله أن خدمة استقبال الشكاوى عبر الرقم المختصر 115 وكذلك الخدمات الإلكترونية في البلدية، ستتوقف بشكل مؤقت اليوم السبت من الساعه 3 عصرًا وحتى الساعة 7 مساء بسبب وجود أعمال تطويرية.