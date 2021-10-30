غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء، اليوم السبت، خريفية معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في معظم المناطق، وحارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأحد، تسود هذه الأجواء الخريفية المعتدلة في المناطق الجبلية، فيما تكون حارة نسبيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الاثنين، حارا نسبيا في معظم المناطق، وحارا في الاغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تعود الأجواء الخريفية في المناطق الجبلية، الثلاثاء المقبل، وتكون حارة نسبيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.