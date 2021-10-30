وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية هنية: محاولات الاحتلال التمدد في المنطقة لن تنجح وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك تعيد تسمية Oculus وPortal لدمجها بـ Meta وكالة الرأي الفلسطينية 7 أسباب تؤدى لانفجار بطارية هاتفك أبرزها الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنزيل YouTube TV ومشاهدته على جهاز PS4 أو PS5 وكالة الرأي الفلسطينية لقاحات كورونا هل تحميك من الفيروسات التاجية الأخرى وكالة الرأي الفلسطينية أسباب مختلفة لتنميل اليدين والقدمين وكالة الرأي الفلسطينية أخطاء تفعلها تؤثر على صحة المفاصل على المدى البعيد وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول ضد برايتون.. الريدز يسعى لمعادلة رقمه الغائب منذ 32 عاما
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: 4 حالات وفاة و300 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 11:47

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 4 حالات وفاة و147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 300 حالة، بعد إجراء 685 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ183488 إصابة، والحالات النشطة 4062 حالة، والمتعافين 177858 حالة.

 فيما بلغ عدد الوفيات 1568 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 134 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 87 حالة.

وأشارت إلى أن عدد جرعات التطعيم ضد الفيروس التي وصلت قطاع غزة:  768590 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 474752 شخصاً.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟