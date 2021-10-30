الصحة: 4 حالات وفاة و300 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 4 حالات وفاة و147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 300 حالة، بعد إجراء 685 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ183488 إصابة، والحالات النشطة 4062 حالة، والمتعافين 177858 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1568 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 134 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 87 حالة.

وأشارت إلى أن عدد جرعات التطعيم ضد الفيروس التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 474752 شخصاً.