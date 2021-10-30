انتظام الدراسة مع بدء الفترة الثانية من الفصل الأول للعام الدراسي 2021

غزة-الرأي

انتظمت الدراسة في كافة مدارس وزارة التربية والتعليم العالي صباح اليوم بعد انتهاء إجازة الفترة الأولى، وبدء الفترة الثانية من الفصل الأول للعام الدراسي 2021-2022.

وجرى استقبال كافة الطلبة من خلال اتباع إجراءات السلامة الخاصة ببروتوكول جائحة كورونا بعد أن تم تنظيف وتعقيم كافة المدارس، بعد تفقد كافة مدراء التعليم ومدراء المدارس من تطبيق التعليمات وتنفيذ الإجراءات الهادفة لضمان توفير بيئة تعليمية صحية سليمة وآمنة لكافة أبنائنا الطلبة.

واستأنفت كافة المدارس الدراسة الوجاهية بعد أن نفذت المدارس أنشطة ترحيبية قصيرة للطلبة، حيث سيبدأ المعلمون بمراجعة سريعة لما تعلمه الطلبة من أجل مساعدتهم على استكمال فصل دراسي ناجح ومتميز.

