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7 وفيات و210 إصابات جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 01:41

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في نابلس، وحالة في جنين، وحالة في الخليل.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 14، جنين 16، الخليل 6، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 17، أريحا والأغوار 1، طوباس 1، نابلس 3، طولكرم 1، سلفيت 0، قطاع غزة 147، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2112 فحصا.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 19، جنين 32، الخليل 39، ضواحي القدس 12، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 31، أريحا والأغوار 7، طوباس 5، نابلس 13، طولكرم 1، سلفيت 6، قطاع غزة 300.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 92 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بعدد الجرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، أكدت أن عددها بلغ 2,585,290 جرعة، من بينها 1,883,426 جرعة في الضفة، و701,864 في قطاع غزة.

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