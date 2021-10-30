قراصنة إيرانيون يخترقون شركة سايبر "إسرائيلية"

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت مجموعة قراصنة "بلاك شادو" التابعة لإيران، اليوم السبت، أنها هاجمت واخترقت خوادم شركة الإنترنت سايبر "الإسرائيلية"، واخترقت البيانات الخاصة بعملاء الشركة، مطالبة المستخدمين بدفع فدية لاسترداد المعلومات الخاصة بهم.



وقالت المجموعة في رسالة لها: "مرحبًا مرة أخرى! لدينا أخبار لك ربما لم تتمكن من الاتصال بالعديد من المواقع اليوم. لقد تضرر سايبر وعملائها من قبلنا".



وأضافت: "إذا كنتم تتساءلون ماذا عن المعلومات؟ كما هو الحال في المرات السابقة، لدينا الكثير منها، إذا كنت لا تريد منا تسريب المعلومات – اتصلوا بنا في أقرب فرصة"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.



ويذكر أن سايبر هي شركة استضافة لمواقع الأنترنيت، توفر الخوادم وتخزين البيانات لعدد كبير من الشركات، والتي تضررت بسبب هذا الهجوم ولا تزال معطلة حتى هذه اللحظة، منها: معهد مور، وجمعية مكافحة السرطان، وشركتا المواصلات العامة “دان” و"كافيم".



ويشار إلى أن المجموعة ذاتها، قد أعلنت في آذار/ مارس الماضي، عن اختراق شرطة "ك. ل. س. كابيتال" "الإسرائيليّة"، التي تختصّ بتمويل السيارات، كما اخترقت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شركة "شيربيت" للتأمينات، وطالبت بفدية قدرها مليون دولار.