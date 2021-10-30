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أبو هولي: مؤتمر مانحي الأونروا سيُعقد منتصف نوفمبر

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 05:41

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين "أحمد أبو هولي"، أن التحضيرات متواصلة لإنجاح مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الذي سيعقد في 16 من الشهر المقبل.

وقال  أبو هولي: "إن "الأونروا" انتهت من إعداد استراتيجيتها التي ستعرضها على الدول المضيفة، لإقناع العالم بمدى حاجة اللاجئين لهذا الدعم وتأثيراته المباشرة عليهم".

وبين، اليوم السبت، أن الوكالة ستحارب خلال المؤتمر مسألة التشكيك بعملها، لإقناع كل الممولين بضرورة تقديم الدعم لها، مشيرا إلى أن ثلاثين دولة ستشارك في المؤتمر، من بينها الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد أبو هولي، أنه يجري ترتيب لقاء الأسبوع المقبل مع القنصل الأميركي في القدس، للتباحث حول رؤية الولايات المتحدة خلال مؤتمر المانحين، حيث أن هناك جهودا تجري مع الأردن ومختلف دول العالم، لإنجاح المؤتمر وتوفير الدعم اللازم "للأونروا".

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