إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب المحتل

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق بمنطقة النقب، جنوب فلسطين المحتلة.

وذكرت المواقع العبرية أن الحادث أسفر عن عدد من المصابين بينهم طفل (عامان) وصفت حالته بالخطيرة، ووقد أصيب بجروح حرجة في منطقتي الرأس والصدر، وآخران (12 و9 سنوات) بحالة متوسطة إذ أصيبا جروحا في أطراف جسديهما، رجل (40 عاما) بحالة متوسطة وامرأة حامل في الثلاثينيات من عمرها عانى جروحا متوسطة أيضًا".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

ويشار إلى أن 304 شخصا بينهم 89 مواطنا فلسطينيًا لقوا مصرعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر.